السعودية تطلق مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع مسرعة ( New Native) لبناء نماذج مؤهلة للدخول في الدفعة الأولى من مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GAIA) خلال الفترة من 18 إلى 21 أيار / مايو في مدينة الرياض.

ويهدف الهاكثون إلى دعم جميع الفئات التي لديها فكرة أو نموذج أولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقديم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والدعم الإضافي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، وكذلك العمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.

ويأتي إطلاق الهاكاثون ضمن مخرجات الاتفاقية التي وقعتها “سدايا” مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، خلال مؤتمر ليب 23؛ لتمكين مسرعات الأعمال التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى الراغبين الانضمام إلى الهاكاثون والاطلاع على مزيد من المعلومات زيارة الرابط: https://lablab.me/event/gaia-hackathon

وتهدف مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) (GAIA) لتحويل الأفكار المبتكرة في الذكاء الاصطناعي إلى أعمال ناجحة، حيث تسعى المسرعة لدعم الشركات الناشئة وتحقيق رؤيتهم وتعزيز نمو الاقتصاد في المملكة من خلال الذكاء الاصطناعي عبر توفير العديد من الخدمات والتمويل والتدريب من قادة المجال ومزودي الخدمات محلياً وعالمياً.

ويعكس هذا التعاون التزام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في المملكة، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.