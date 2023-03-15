وقعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) ومجموعة أرسنال الإيطالية المتخصصة في إطلاق رحلات القطارات الفاخرة مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مذكرة التفاهم جاءت “انطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها “سار” للشأن السياحي والثقافي في المملكة، كونها تضيف خياراً سياحياً وترفيهياً هاماً لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، بهدف تعزيز مجمل الأهداف السياحية الوطنية، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق الجذب السياحي التي تتمتع بها المملكة، في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة”.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى “سار” جميع الخدمات التشغيلية التي تتبع المشروع والمتمثلة في أعمال التشغيل وتوافر القاطرات، وإمدادات الطاقة، وإدارة العلاقة مع الموردين، هذا إلى جانب أعمال النظافة، والصيانة، وتأمين المسار، والتزويد بالوقود، وجميع خدمات الضيافة المصاحبة أثناء الرحلة.

وستتولى مجموعة أرسنال جميع خدمات ما قبل الافتتاح والمتمثلة في تصنيع عربات القطار، التسويق للمشروع، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، توفير خدمات الضيافة وخدمات الحجز، تحديد مسار الرحلة وغيرها.

وتخطو السعودية في قطاع السياحة في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث تأتي السياحة على رأس الركائز التي تعتمد عليها الرؤية لأنها تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد القومي، كما أن السياحة تعد واحدة من أهم بدائل اقتصادات ما بعد النفط. وهي مع ذلك توفر العديد من فرص العمل، كما تعد وسيلة هامة لجذب الاستثمارات للمملكة. مما يعكس أهمية رؤية المملكة 2030 في السياحة والتراث.