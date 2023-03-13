لأول مرة في السعودية.. إطلاق عمليات الاعتماد المدرسي

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز“، حديثاً، عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية عبر منصة التقويم الذاتي الإلكترونية لتتيح للمدارس الأهلية البدء في عمليات التقويم الذاتي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب وقعت خلال الفترة الماضية 71 اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع عدة شركات وجهات تعليمية تضم 1040 مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز “تميز” لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداءً من أمس الأحد، حيث تعد الدفعة الأولى من المدارس الأهلية والعالمية في السعودية.

لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة الهيئة ممثلة بـ@EtecNcsee تطلق عمليات الاعتماد المدرسي عبر منصة التقويم الذاتي الرقمية لأكثر من (1000) مدرسة للبدء في التقويم الذاتي؛ لتحسين مخرجاتها ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.https://t.co/HsVqZKO7Xo pic.twitter.com/Hf6PFF1lnH — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) March 12, 2023

وبرنامج الاعتماد المدرسي هو بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

ومركز “تميز” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم العام، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية. ​

وتتمتع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومقرها العاصمة الرياض، بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء السعودي، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.