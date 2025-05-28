السعودية تطلق “دوري الملوك الشرق الأوسط”

تعاون بين سرج للاستثمار الرياضي مع دوري الملوك باتفاقية لإطلاق بطولة كرة القدم السباعية التي أسسها اللاعب الإسباني الشهير ورائد الأعمال جيرارد بيكيه

أعلنت شركة سرج للاستثمار الرياضي اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع “دوري الملوك” (Kings League) لإطلاق دوري الملوك الشرق الأوسط (Kings League MENA)، النسخة الإقليمية من.بطولة كرة القدم السباعية التي أسسها اللاعب الإسباني الشهير ورائد الأعمال جيرارد بيكيه

سينطلق المشروع المشترك هذا العام، حيث سيقدم تجربة رياضية متميزة ومبتكرة لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات النسخة الأولى لهذا الدوري وفقا لبيان صحفي.

وسيصبح “دوري الملوك الشرق الأوسط” سابع دوري إقليمي ضمن محفظة Kings League العالمية، حيث سيشهد مشاركة مجموعة من مواهب كرة القدم في دول المنطقة، إلى جانب محتوى رقمي متميز وفعاليات مباشرة تعزز من تفاعل المشجعين ومحبي رياضة كرة القدم.

وسيتم الكشف عن هوية الفرق ومالكيها من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ونظام البطولة في وقت لاحق مع اقتراب موعد الانطلاق. ويتضمن المشروع دعوة مواهب كرة القدم المحلية للمشاركة من خلال التجارب المفتوحة والأنشطة المجتمعية المختلفة، ما يساعد على إعداد مجموعة جديدة من المواهب في عالم كرة القدم وصانعي المحتوى في العالم العربي.

ويعتبر هذا الإعلان تطوراً لافتاً يسهم في تعزيز الجهود المستمرة لتطوير قطاع الترفيه الرياضي في أنحاء المنطقة. ومن خلال نظام فريد من نوعه يجمع بين منافسات كرة القدم والقواعد المشابهة للألعاب الإلكترونية ومالكي الفرق من الشخصيات المعروفة في عالم البث عبر الإنترنت، من المتوقع أن تستقطب البطولة اهتمام الجمهور الشباب وأن ترسي معايير جديدة لتفاعل المشجعين مع هذه الرياضة العالمية. كما يقدّم نظام البطولة خيارات ترفيهية مناسبة تلبي تطلعات الجمهور الشباب. ويُشار إلى دوري الملوك يحظى بمتابعة نحو 30 مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 80% منهم تحت 34 عاماً، وفي المقابل يشكل الشباب تحت 30 عاماً 70% من إجمالي الشعب السعودي.

وقال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي: “دوري الملوك في الشرق الأوسط متميز ومختلف تماماً عن مسابقات كرة القدم التقليدية المعروفة في المنطقة، فهو نموذج جديد يعزز من الروح التنافسية لكرة القدم ويتبنّى الحلول الرقمية المبتكرة ويرحب بتفاعل الشباب وصانعي المحتوى. يعكس هذا الدوري مساعي شركة سرج للاستثمار الرياضي المستمرة للاستثمار في حقوق الملكية الفكرية الرياضية، وتمكين المنصات التي تحقق عوائد على المدى الطويل، وتنمية القطاع الرياضي، وتعزيز تفاعل الأجيال القادمة من المشجعين في أنحاء المنطقة”.

بدوره، قال جمال أغاوا، الرئيس التنفيذي لـ”دوري الملوك”: “يسعدنا إطلاق دوري الملوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شراكتنا المتميزة مع شركة سرج للاستثمار الرياضي. تمثل المملكة منصة مثالية لإطلاق هذا الدوري الذي يتمتع برؤية جديدة تركز على المشجعين وصناعة المحتوى المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي. ويساعدنا هذا التعاون على الجمع بين مكونات الترفيه والرياضة واستخدام الوسائل الرقمية لتحقيق تطلعات المشجعين وطموحات عشاق كرة القدم في أنحاء المنطقة”.

يذكر أن دوري الملوك ساهم في إرساء آفاق جديدة لرياضة كرة القدم بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي الحالي والأجيال القادمة من المشجعين. ومنذ انطلاق النسخة الإسبانية منه في عام 2023 والتي حققت نجاحاً كبيراً، توسع الدوري إلى مناطق أخرى حول العالم ليشمل المكسيك والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وقد تم بيع جميع التذاكر الخاصة بنهائيات دوري الملوك في ملاعب عالمية شهيرة مثل الكامب نو (يتّسع لـ90 ألف متفرج) وملعب تورينو التابع لنادي يوفنتوس (يتّسع لـ40 ألف متفرج). وتندرج تحت مظلة دوري الملوك بطولتان عالميتان تقامان سنوياً وتسهمان في تعزيز توسع وتطور هذه المنظومة الجديدة، وهما كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات، حيث تتأهل أفضل الفرق من كل دوري إقليمي إلى بطولة كأس العالم للملوك للأندية. كما يقوم أفضل اللاعبين من كل دولة بتمثيل بلدانهم في بطولة كأس العالم للملوك للمنتخبات.

ويتعاون دوري الملوك كذلك مع أبرز صانعي المحتوى ومشاهير البث الإلكتروني وأساطير كرة القدم حول العالم، وسيتم تطبيق هذا النظام في الدوري الذي سينطلق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل قائمة بعض النجوم المعروفين الذين يشاركون في هذا الدوري ويترأسونه كلاً من لامين يامال وجول كوندي من نادي برشلونة الإسباني، واللاعبَين البرازيليين كاكا ونيمار جونيور، والأرجنتيني كون أغويرو، وكابتن المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، ولاعبَي نادي ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، بالإضافة إلى عدد من أبرز صانعي المحتوى في المنطقة والعالم مثل الأمريكي جيك بول، والسعودي صاحب قناة اليوتيوب شونق بونق، وصانع المحتوى الإسباني إيباي لانوس.