السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية

أطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

وكان أريبيان بزنس نشر في أواخر أبريل/نيسان الماضي نصاً لتعميم أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني السعودية يحمل الرقم (38850/9) وتاريخ 27/9/1444 هـ (18/4/2023) وتم توزيعه على شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة ومن ضمنها شركات الطيران الخاص، ويقضي باعتماد إلغاء لاصق التأشيرات (العمل والزيارة والإقامة) الصادرة من ممثليات المملكة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهوريا إندونيسيا، وجمهورية الفلبين، وجمهورية الهند، وجمهورية بنجلاديش، حيث تم استبدال هذا اللاصق بتأشيرة مطبوعة على ورقة مقاس (A4) تتضمن معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.