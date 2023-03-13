السعودية تطلق حاضنات ومسرعات أعمال

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقية إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال، وذلك خلال ملتقى “بيبان 23″، الذي تنظمه منشآت، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، في واجهة الرياض في الفترة من 9 إلى 13 آذار/ مارس.

ومثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي البدر بن عبدالله فودة، فيما مثّل الهيئة نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، وتوحيد الجهود بينهما مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، بما يرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعّال في كل ما يدعم تعزيز وتحقيق الأهداف المرجوة من مبادرات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والبرنامج المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وقطاع التعدين.

وأفاد أن الاتفاقية ستتيح للطرفين التعاون في مجالات: إشراك الهيئة فيما تقوم به الوزارة من مشاريع إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الأطراف في القطاعات المستهدفة، والتعاون والتنسيق المشترك في مشروع دراسة وتنفيذ الحاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية والتعدينية بحسب الاختصاص النظامي لك طرف، بما يضمن توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقارير والدراسات التي تخص بيئة ريادة الأعمال للقطاعات المستهدفة محل الاتفاقية، بحسب اللوائح والسياسات المتبعة لدى الطرفين، وبما يضمن توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

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