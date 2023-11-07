السعودية تطلق تميمة كأس العالم للأندية 2023.. مستوحاة من قط الرمال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من “قط الرمال”.

ومن المقرر إقامة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي22 ديسمبر 2023.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه علي موقع التواصل “إكس” ( تويتر سابقا)، “رحبوا بـهدَاف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال .. هلا بالأبطال”.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.

ما الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي:

اتحاد جدة السعودي (المنظم)

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا

أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا

ليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى “الكونكاكاف”

أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا

فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.