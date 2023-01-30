كيف تحصل على تأشيرة المرور السعودية لزيارة لـ 4 أيام من شركات طيران سعودية؟

مع إطلاق وزارة الخارجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية أي الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة 4 ايام) للقادمين “جواً” إلكترونياً، أصبحت زيارة السعودية أكثر يسرا أمام القادمين إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

#انفوجرافيك_الخارجية | إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جواً" إلكترونيًا وبشكل فوري ومجاني #تأشيرة_الزيارة_جواً pic.twitter.com/0swXRO0sG2 — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) January 30, 2023



التأشيرة الجديدة متاحة من اليوم

يمكن التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” عبر المنصات الإلكترونية.

الخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس

تحول طلبات التأشيرة تلقائيا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية.

تجري معالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.



تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر

صلاحية التأشيرة ثلاثة أشهر وتتيح الإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.





