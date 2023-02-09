أطلق نائب وزير الرياضة السعودي بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الأربعاء، المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية، وذلك على هامش المؤتمر التقني الدولي “ليب 23″، والمقام حالياً في الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير/شباط 2023.

وتعد المنصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أحد مخرجات مبادرة التحول الرقمي المنبثقة من برنامج استراتيجية دعم الأندية، حيث يرتكز دورها في بناء قاعدة بيانات مركزية لجميع الأنشطة والمخرجات المتعلقة بالأندية الرياضية في المملكة، بما يسهم في دراسة تطور القطاع، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للأندية كافة؛ من خلال منصة رقمية موحدة، تجمع التعاملات الإدارية والمالية كافة تحت سقف واحد.

وتعتبر المنصة ركيزة أساسية لدعم الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية في الأندية الرياضية، من خلال أتمتة جميع الإجراءات والأنشطة على عدة مراحل، هي أتمتة إجراءات معايير الحوكمة، وأتمتة العمليات الأساسية كالموارد البشرية والمالية والمستودعات والمشتريات، وبناء نظام إدارات علاقات الأندية (CRM).

وتدعم المنصة عملية التحول الرقمي في الأندية الرياضية، ورفع مستويات جودة البيانات والتقارير الخاصة بالأندية وآلية الاحتفاظ بها، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات مركزية في دراسة وتحليل القطاع الرياضي، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية في الإجراءات المنفذة، وتسهيل عملية متابعة التزام الأندية بالضوابط والسياسات المعلنة لها.

ويأتي إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضة، تأكيداً لحرص وزارة الرياضة السعودية على تقديم أفضل الخدمات للقطاع الرياضي في المملكة، من خلال استحداث البرامج والمشاريع التطويرية التي تخدم سير العمل، وتسرع من الجهود المبذولة نحو تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.

لجنة الرياضة للجميع بدول مجلس التعاون تناقش التعديلات والإضافات المقترحة على لائحتها التنظيمية

في سياق منفصل، ناقشت لجنة الرياضة للجميع بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، التعديلات والإضافات المقترحة على لائحتها التنظيمية، من أجل تحديثها بهدف تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال الرياضة للجميع، وتسهيل وتسيير عمل اللجنة لتفعيل برامجها وأنشطتها المشتركة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس اللجنة والأمين العام لاتحاد الرياضة للجميع بدولة الإمارات العربية المتحدة سعيد العاجل، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس، والأمانة العامة.

وناقش الاجتماع عديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أهمها اختيار ممثل المملكة العربية السعودية ياسر الخثلان، رئيساً للجنة للفترة من (2023ـ2027)، وممثل سلطنة عمان محمد العامري نائباً له، مقدمين الشكر والتقدير لرئيس اللجنة للفترة من (2019ـ2023) سعيد العاجل على جهوده المتميزة وتعاونه وحرصه الدائم على تفعيل عمل اللجنة، متمنين للرئيس الجديد ونائبه، كل التوفيق والنجاح، وبذل المزيد من الجهد لتطوير عمل اللجنة، لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وناقشت اللجنة أيضاً أهمية تفعيل وتنفيذ الخطة التشغيلية لها للفترة القادمة، ووضع عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مجال الرياضة للجميع، واقتراح الأطر العامة لكل برنامج تتضمن (نبذة عن البرنامج، والإجراءات التنظيمية، وأهدافه، وشروط المشاركة، والفئة المستهدفة، وعدد المشاركين، ومدته، والأحكام والشروط العامة)، لتحقيق المستهدفات الخاصة بها.

كما نوقشت أماكن تنظيم المهرجان الخليجي للرياضة للجميع، في الأعوام القادمة، والتي ستقام بداية من العام 2024، ورحبت اللجنة بدعوة دولة الكويت للمشاركة والحضور في المؤتمر العلمي الدولي الأول (الرياضة للجميع أمن مجتمعي) تحت شعار “غاية وإرادة”، الذي سينظم خلال الفترة من 10 – 13 مارس/آذار 2023، بدولة الكويت، إضافة إلى مناقشة أهمية تحديد الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في إطار التعاون الدولي المشترك والحوارات الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الرياضة للجميع.

وستعرض توصيات الاجتماع على لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في اجتماعهم القادم، للتوجيه بشأنها.