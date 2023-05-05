بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السعودية تقديم خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق “جسر” لتوفير حلول رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين السعودي والبحريني بسهولة وسلاسة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.

ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تقنية التعرف على المركبات من خلال رقم اللوحة (برق) التي يتم التعرف من خلالها وبشكل تلقائي على لوحة المركبة والسماح بمرورها دون الحاجة إلى تدخل بشري ويتم تفعيلها عبر تطبيق “جسر” والدفع عبر المحفظة الرقمية، مما يسهم في سرعة العبور وسلاسة الإجراءات وذلك تيسيراً على المسافرين.

يوفر تطبيق "جسر" حلول رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة.#خلك_أسرع#جسر_الملك_فهد — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) May 5, 2023

كما شملت خدمات الدفع الإلكترونية خدمة تعريف الهوية بموجات الراديو (تسهيل) بواسطة شرائح تعريف التردد اللاسلكي، حيث توضع الشريحة على الزجاج الأمامي للمركبة وعند الصول للبوابة يتم تحديد المركبة تلقائياً ومن ثم يسمح للمركبة بالعبور, كما يتيح التطبيق كذلك خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code (الرمز السريع) الذي يتم شحنة عبر المحفظة الرقمية للمسافر المتكرر، إضافة إلى خدمة (يُسر) لعبور المرة الواحدة عبر تعبئة المحفظة الإلكترونية باستخدام الصفحة الرئيسة للتطبيق كزائر ودون الحاجة إلى التسجيل في التطبيق.

وتؤكد المؤسسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” على حرصها في توفير بيئة محفزة للتقنيات الحديثة ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني، بهدف الاستفادة من التطورات التقنية في رفع كفاءة نظم المدفوعات بما يخدم المسافرين والعابرين ويسهل إجراءات العبور وسرعتها.