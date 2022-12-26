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بعد إطلاقها استراتيجية للملكية الفكرية: السعودية ترصد مليار ريال لزيادة عدد المخترعين إلى 13 ألفا

استراتيجية جديدة ضمن رؤية المملكة 2030، اطلقتها السعودية بهدف الوصول بعدد المخترعين خلال خمس سنوات إلى 13 ألف مخترع.
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رصدت السعودية ميزانية  قدرها مليار ريال، لاستراتيجيتها الخاصة بالملكية الفكرية التي أطلقتها الخميس الماضي، وذلك على مدى 5 سنوات حتى 2028.

من المنتظر أن تدعم استراتيجية الملكية الفكرية، تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، صعوداً من المرتبة رقم 24 حاليًا.

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استراتيجية الملكية الفكرية في السعودية

  • سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 12 مبادرة.
  • تتضمن الاستراتيجية 54 مشروعًا.
  • تقوم  37 جهة حكومية وخاصة بتنفيذ الاستراتيجية.

وأعلن سامي السديس، نائب رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مؤتمر صحفي في الرياض على هامش إطلاق الاستراتيجية:

  • “عدد المخترعين في السعودية اليوم يناهز الألف مخترع، ونتطلع لأن نصل بهذا العدد إلى 13 ألفًا في 2028”.
  •  “تشهد السعودية اليوم تقديم طلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية بواقع 95 علامة تجارية لكل مليون نسمة، وهدفنا هو أن يصل هذا الرقم إلى 200 علامة تجارية في غضون 5 سنوات”.

كما أشار إلى أن الهيئة تتطلع للارتقاء بمكانة السعودية على مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مجال حماية الملكية الفكرية، من المرتبة 34 حاليًا لتصبح ضمن قائمة الدول الـ20 الأولى في هذا المجال بحلول 2028.

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عدد العلامات التجارية في 2022  

بحسب الهيئة السعودية للملكية الفكرية فقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام الجاري 24449 علامة، في مجالات مختلفة؛ هي:

  • الأطعمة.
  • المشروبات.
  • خدمات الإيواء المؤقت

وقالت الهيئة إن عدد الطلبات المقدمة في 2022 بلغ 37064 طلب تسجيل؛ مشيرة إلى أن مدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات قابلة للتجديد.

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