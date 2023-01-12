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السعودية تطلق أول منصة ميتافيرس لتثقيف الحجاج بمناسك الحج

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استعرضت جامعة الملك عبدالعزيز و المجموعة البحثية للواقع الافتراضي والميتافيرس بالتعاون مع المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي خلال المشاركة في معرض “أكسبو الحج” في جدة أول منصة للميتافيرس لتثقيف الحجاج بمناسك الحج.
وتستخدم التقنية في تعريف الحاج من خلال رحلة منذ وصولهم إلى سكنه في مكة المكرمة وتعريفه بكامل مناسك الحج في أقل من 3 دقائق وتعرض بدقة عالية جداً، كما تعرف الحجاج بأهم المعالم التي تصادفهم مثل الكعبة المشرفة وجبل الرحمة بعرفات و جسر الجمرات بمنى.
وتقدم المنصة خدمة حساب الفترة الزمنية للانتظار عند دورات المياه، كي لا يتحمل الحاج عبء التوجه إلى دورات المياه أوقات الذروة، وتظهر شاشات العرض داخل المخيمات زمن الانتظار باللون الأخضر في حال عدم وجود ازدحام .
وتستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي في تدريب الحجاج على أهم الأعمال التي يقومون بها منذ وصول الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة وحتى سكنهم، وذلك عن طريق نظام محاكاة يستخدم الواقع الافتراضي لتسهيل نسكهم.

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