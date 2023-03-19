السعودية تطلق أول سوق حرة لبيع الفواكه في الشرق الأوسط

أعلنت أمانة منطقة حائل إنشاء أول سوق حرة متخصصة في بيع الفواكه والمحاصيل الزراعية الموسمية في المنطقة، وبإمكانات حديثة وعصرية تراعي تطور آليات التسويق والحرص على جودة المنتج المقدم للمستهلك.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأمانة لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين في المنطقة، حيث سيعمل السوق على تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير الأسعار المناسبة للمستهلكين، وتعزيز قدرات الأمانة ومقوماتها الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية.

وشهد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي حفلَ مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دسار العقارية لإنشاء السوق الحرة المتخصصة في الفواكه والمحاصيل الزراعية الموسمية في المنطقة.



ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال الفترة القادمة،إذْ ستتيح السوق فرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة؛ مما يسهل عملية التسويق، ويعزز فرص البيع والشراء بشكل عام.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إنتاج الفواكه والمحاصيل الزراعية الموسمية يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المحلي في منطقة حائل، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في المنطقة أكثر من 17 مليون متر مربع؛ ما يمنح فرصًا كبيرة للاستثمار في هذا القطاع.

ويُتوقع أن يسهم إنشاء السوق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة، ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي، كما سيوفر فرص عمل جديدة للشباب والمواطنين في المنطقة.