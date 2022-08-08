سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسإلكترونياتتكنولوجيا

السعودية تطلق أولى التجارب العالمية لتنسيق اتصالات واي فاي 6

سامر باطر by سامر باطر

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التجربة الحية الأولى عالميًا لأحدث أنظمة التنسيق الآلي للترددات (Automated Frequency Coordination)؛ لتمكين الجيل الحديث من الواي فاي (WiFi 6E) ولمنع تداخل تغطية الأجهزة اللاسلكية بمعيار واي فاي 6 السريع بحسب وكالة الانباء السعودية.

وتهدف أنظمة AFC لضمان التنسيق الآلي للترددات بالتسجيل في قاعدة بيانات والتوسع في الشبكات الخارجية للجيل الحديث من تقنيات الواي فاي، وذلك بالتعاون مع شركتَيْ (HPE) و(Federated Wireless) العالميتين.


وتهدف التجربة إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في المملكة من خلال قواعد البيانات الذكية والتخصيص المؤتمت للترددات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطيف الترددي، إلى جانب حماية مستخدمي الطيف الترددي من التداخلات الضارة وتوسيع مدى إمكانات التقنيات الحديثة من (Wi-Fi 6E)، وأخيرًا تفعيل الشراكات الدولية بين الهيئة والشركات العالمية في القطاع.
ويأتي ذلك امتدادًا لريادة المملكة عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية “WiFi”، وريادتها الإقليمية بصفتها أول دولة في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إتاحة كامل النطاق (6 جيجا هرتز) للاستخدامات المعفية من الترخيص.
يذكر أن هذه الخطوة تعد ضمن دور الهيئة بوصفها منظمًا رقميًا؛ لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ودعم تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في التقنيات اللا سلكية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...