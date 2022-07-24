سامر باطر by سامر باطر

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السعودية تطلب من يوتيوب إزالة الإعلانات المخالفة للقيم

سامر باطر by سامر باطر

طالبت السعودية منصة يوتيوب بإزالة الإعلانات التي تظهر ضمن فيديواتها، والمخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة، وتتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وقالت كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أنه تأكيداً على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.

وأضافتا: «بناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع».

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...