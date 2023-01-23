السعودية تطرح 5000 فرصة استثمارية في ملتقى فرص 2023  

يشهد ملتقى الاستثمار البلدي “فرص 2023” في الرياض بنسخته الثانية طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى جلسات حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والخبراء.

وينعقد الملتقى بين 24 و 26 كانون الثاني / يناير الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وتنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة أمانات المناطق.

وتم توفير أكثر من 200 منصة مخصصة لعرض المشاريع الناشئة أمام المستثمرين في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”.

ويوفر ملتقى الاستثمار البلدي #فرص تجربة متكاملة للمستثمر، بدايةً من اختيار الفرصة المناسبة وصولاً إلى الجهات التمويلية والاستفادة من الخدمات الحكومية الممكنة، كما يوفر آلية تضمن تيسير تجربة الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكبار المستثمرين.

أمانة المنطقة الشرقية

ملتقى الاستثمار البلدي #فرص

آلاف الفرص الاستثمارية المطروحة، والعديد من الجلسات الحوارية وورش عمل متخصصة.



سجل الآن:https://t.co/5OiXXiVqEM#فرص_تصنع_المستقبل pic.twitter.com/FJimjJseUB — فرص (@momrafuras) January 18, 2023

تشارك أمانة المنطقة الشرقية في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بنسخته الثانية، حيث أكد أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن تطوير اقتصاديات المدن والدعم والجذب الاستثماري لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها بالمملكة؛ يأتي بالدعم المستمر من “القيادة الرشيدة”، لكافة القطاعات، ومنها القطاع البلدي للمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة وأن القطاع البلدي يرتبط بأكثر من 40% من أهداف الرؤية التي تعتمد على تطوير هذه الاقتصاديات، لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر من خلال مجتمع حيوي في وطن طموح.

وأشار الجبير إلى أن الأمانة تشارك بجناح تعريفي للفرص والمشاريع الاستثمارية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بصناعة الفرص، نظرًا لما تتميز به المنطقة الشرقية من موقع جغرافي يجعلها بوابة لدول الخليج العربي، إضافة لتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية بها، حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي بالمملكة وهي عوامل إيجابية ومحفزة ومشجعة للاستثمار.

ونوه أن الأمانة حصرت أكثر من 15 ألف موقع استثماري، إضافة لطرح 5 ألاف فرصة استثمارية حتى نهاية عام 2026، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الملتقى طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية لتعزيز عناصر جودة الحياة، وأن هذه الفرص ترتكز على الأنشطة المرتبطة بالشواطئ، والسواحل والجزر، والنقل البحري، وتطوير البنية التحتية، والمخططات، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذلك الفرص الاستثمارية بمجال التدوير والصناعة وحقوق التسمية والرعايات، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضية، والتجارية.

أمانة منطقة تبوك

يوفر ملتقى الاستثمار البلدي #فرص تجربة متكاملة للمستثمر، بدايةً من اختيار الفرصة المناسبة وصولاً إلى الجهات التمويلية والاستفادة من الخدمات الحكومية الممكنة.



سجل الآن:https://t.co/5OiXXiVqEM#فرص_تصنع_المستقبل pic.twitter.com/0kDVgkyM4a — فرص (@momrafuras) January 23, 2023

ستطرح أمانة منطقة تبوك ما يزيد على (120) فرصة استثمارية متنوعة وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للربع الأول من العام الجاري 2023.

وتشارك أمانة منطقة تبوك في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص ” في دورته الثانية، وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف في تصريح له اليوم أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة تبوك لاستقطاب المستثمرين من خلال المجالات المتنوعة والمتعددة التي توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين، مبيناً إلى أن جناح الأمانة المشارك سيستعرض جميع الخدْمات والتسهيلات والفرص التي تقدمها أمانة المنطقة خاصة بمدينة تبوك والمحافظات والبلديات التابعة لها.

وأشار أمين المنطقة إلى أن موقع منطقة تبوك المتميز والذي يعد نقطة وصل بين التاريخ المتمثل في العلا وتيماء والمستقبل المتمثل في المشاريع الوطنية الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وكونها طريقاً لرحلة الحج والعمرة للقادمين من الشام، ضاعف مسؤولية الأمانة في إيجاد فرص استثمارية تلبي احتياجات المنطقة وتتواءم مع توجهات المستثمرين.

وأضاف أن الأمانة ستطرح ما يزيد على (120) فرصة استثمارية متنوعة كدور الإيواء والدعم اللوجستي وأنشطة السياحة والترفيه وغيرها من الفرص الاستثمارية، التي تهدف إلى تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحياً وخدمياً، مبيناً أن هذه الفرص الاستثمارية ستسهم بصورة كبيرة في الزيادة التنافسية، وأيضاً الإيرادات التي تعمل الأمانة على تعزيزها، إضافة إلى العائد على رفاهية المواطن والمقيم والرقي بجودة الحياة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، في تنويع ‏مصادر الاستثمار.

أمانة منطقة نجران

دعمًا لرواد ورائدات الأعمال..

تم توفير أكثر من ٢٠٠ منصة مخصصة لعرض مشاريعهم الناشئة أمام المستثمرين في ملتقى الاستثمار البلدي #فرص



24 – 26 يناير الجاري

واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات



للحضور ودعم المشاريع الناشئة

سجل الآن: https://t.co/5OiXXiVqEM#فرص_تصنع_المستقبل pic.twitter.com/8NzMCIWGcA — فرص (@momrafuras) January 23, 2023

وطرحت أمانة منطقة نجران 23 فرصة استثمارية، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للربع الأول من العام الجاري 2023.

وتضمنت الفرص “إنشاء وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية الجديدة، ومجمعات تجارية وسكنية، ومدينة للبناء، ومستودعات وإنشاء وتشغيل وصيانة، وإنشاء مجمع طبي ومستوصف خاص، ونادٍ رياضي نسائي، وترميم محل قائم، ومطاعم ومقاهي بمنتزه الأمير جلوي، وإنشاء مدارس عالمية، وإنشاء وتشغيل مصنع غازات طبية، وسكن للعاملين، وإنشاء (سوبر ماركت)، ومركز خدمة سيارات، و 3 محال تموينية صغيرة، و18 محلاً للخضار، و12 محلاً لبيع اللحوم، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق تراثي، و 2 (فود ترك)، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقهى، وتشغيل مركز الفعاليات والمؤتمرات”.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي “فرص”.