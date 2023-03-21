السعودية تطرح 29 مشروعاً اقتصادياً عبر منصة استطلاع الحكومية

بدأت منصة “استطلاع” الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية في عرض 29 مشروعاً متصلاً بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 13 جهة حكومية لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

ووفق جريدة “أم القرى” الرسمية في السعودية، طرحت وزارة المالية مشروعين، الأول “نظام إيرادات الدولة” الذي يهدف إلى تحديث النظام ومواكبة التغيرات والتطورات التي يعيشها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2023، أما المشروع الثاني “تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، فيهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ لحماية المال العام، وتعزيز النزاهة والمنافسة والمساواة، وسينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2023.

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى شمول مستفيدي الصندوق الخيري بمنتجات وبرامج البنك؛ لزيادة فعاليتهم في المجتمع ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني، عبر مشروع “تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية”، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 17 أبريل/نيسان 2023.

وعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع “إضافة فقرة جديدة في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية” للاستطلاع بهدف تفويضها بصلاحية القيام بالتسوية مع العملاء المخالفين، حسب الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء عن غرامات المخالفات المفروضة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2023.

ولضبط عملية إنشاء وتطوير مباني الخدمات الاجتماعية الأهلية وضمان ممارستها بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع “اشتراطات مباني الخدمات الاجتماعية الأهلية” للاستطلاع وإبداء المرئيات إلى تاريخ 2 أبريل/نيسان 2023.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون السعودية فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.