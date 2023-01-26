السعودية تطرح أكبر استثمار في قطاع الإعلانات

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، صباح أمس ، عن طرح شركة ريمات الرياض للتنمية -الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض- أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضح سموه أن الفرصة تعتبر نموذجاً استثمارياً فريداً ونوعياً من حيث حجم الفرصة ونموذج العمل المبتكر والأثر الاقتصادي والتنموي. وتأتي كجزء من المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، الذي أُعلن عنه سابقاً في ضوء إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ترتكز الفرصة على الجوانب الإبداعية والابتكارية وتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، وتقوم في أساسها على رفع معايير جودة النماذج والتقنيات المستخدمة في لوحات الإعلانات الخارجية، وتعزيز إدارة الأصول والمواقع البلدية، والمساهمة في توحيد الهوية الإعلانية الخاصة بمدينة الرياض، بما يتناسب مع نمطها العمراني واتجاهاتها التنموية، مؤسسةً لمرحلةً جديدة في تطوير مفهوم الإعلانات الخارجية.

لوحات إعلانية

تشتمل الفرصة الاستثمارية على إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نماذج مختلفة, بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق الرقمية بشاشات إعلانية ضخمة، تواكب تطور مدينة الرياض، بما يسهم في تسريع التحوّل الرقمي لمدينة الرياض وتفعيل عناصر المدن الذكيّة، كما ترتكز على التميز التشغيلي من خلال تضمين أعلى المعايير والاشتراطات الفنية، والتقنية، والبيئية، ومعايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى معايير تقييم شاملة لقياس خبرات وقدرات المتقدمين بهدف إدارة وتشغيل المشروع بجودة وكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع. كما تُعد الفرصة خطوة جوهرية لبناء وتعزيز شراكات ممتدة مع القطاع الخاص، حيث تصل مدة العقد إلى 10 أعوام بما يدعم جذب الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.

تعلن شركة #ريمات_الرياض عن الفرصة الاستثمارية الأكبر لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات في مدينة الرياض ضمن ملتقى #فرص؛ كجزء من استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية لمدن السعودية.#فرص_تصنع_المستقبل pic.twitter.com/t6it0o5NbP — شركة ريمات الرياض للتنمية (@rematalriyadh) January 25, 2023

وتعتبر هذه الفرصة هي الأولى ضمن سلسلة من الفرص الاستثمارية التي ستطلقها الشركة، حيث تأتي في إطار ما أعلنت عنه الشركة “عند انطلاقتها” بإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الممكنة للعمل المشترك مع القطاع الخاص، للمساهمة في إطلاق إمكانات منطقة الرياض والارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع البلدية التي تهدف لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة لسكان وزوار منطقة الرياض وتحقيق الاستدامة في التنمية الحضرية للمنطقة.