السعودية: 60 يوماً لتطبيق هوية نشاط نقل السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، حديثاً، أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات ستنتهي بعد 60 يوماً.

وتهدف الهيئة من خلالها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

بهدف تطوير الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة؛

تبقى 60 يومًا على إلزام كافة المركبات العاملة والتي لديها بطاقة تشغيل سارية في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة.



⁧#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/SV6D5NgAZv — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 25, 2023

ودعت المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك.

وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن بدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وتتضمن الهوية الجديدة اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (tga.gov.sa) والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.