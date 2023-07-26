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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: 60 يوماً لتطبيق هوية نشاط نقل السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات ستنتهي بعد 60 يوماً

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الهوية الجديدة لنشاط نقل السيارات
60 يوماً لتطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، حديثاً، أن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات ستنتهي بعد 60 يوماً.

وتهدف الهيئة من خلالها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

ودعت المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك.

وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن بدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وتتضمن الهوية الجديدة اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (tga.gov.sa) والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.

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