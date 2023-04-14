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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمار

السعودية تضخ 500 مليون دولار في مشاريع تنموية أرجنتينية

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خلال اللقاء بين وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرغيو ماسا والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبدالرحمن المرشد
خلال اللقاء بين وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرغيو ماسا والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبدالرحمن المرشد

أعلنت الأرجنتين عن استثمار “الصندوق السعودي للتنمية” 500 مليون دولار لتأمين بعض التمويل الدولي النادر مع سعي الحكومة لاحتواء أزمة اقتصادية، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وسيضخ الصندوق السعودي للتنمية الأموال في مشاريع الغذاء والطاقة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك خط أنابيب الغاز الذي من المتوقَّع أن يتم الانتهاء منه هذا العام، وفق بيان وزارة الاقتصاد الأرجنتينية الذي لم يوضح بالتفصيل متى ستنفق هذه الأموال؟.

والتقى وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرغيو ماسا بالرئيس التنفيذي للصندوق سلطان عبدالرحمن المرشد في واشنطن يوم الخميس على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وناقش الجانبان أولويات المشروعات التنموية المستقبلية في الأرجنتين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أسبوعين فقط من تصريح الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز للرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن بأنَّه يسعى لتأمين “جسر” من التمويل لتعويض الخسائر الناجمة عن الجفاف الشديد.

في حين أنَّ الاستثمار السعودي ليس كافياً ليكون جسراً بمفرده؛ لكنَّه مثال نادر على الدعم الأجنبي في الأرجنتين منذ أن فقدت البلاد إمكانية الوصول إلى أسواق الديون الدولية بعد أن تخلّفت عن السداد للدائنين من القطاع الخاص في عام 2020.

تكافح حكومة فرنانديز لاحتواء التضخم البالغ أكثر من 100%، إذ من المتوقَّع أن يدخل الاقتصاد في ركود هذا العام، الذي تفاقم بسبب أسوأ موجة جفاف، مما أدى إلى انخفاض قياسي في صادرات السلع إلى النصف تقريباً.

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