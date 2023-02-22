السعودية تصنع سفينة قتالية بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأمريكية

تعتزم شركة “لوكهيد مارتن” تصنيع سفينة قتالية في السعودية اشترتها المملكة في وقت سابق، وفق راي بيسيلي نائب الرئيس للأعمال الدولية في الشركة الأمريكية.

قال بيسيلي في لقاء مع “اقتصاد الشرق” على هامش معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) في أبوظبي، إن عملية تصنيع السفينة ستتم عند اجتياز مرحلة الصيانة والإصلاح والتحديث، و”نحن في صدد العمل على منشأة لصيانة بعض السفن التي سنسلّمها قريباً للمملكة.. ترقبوا إعلاناً في الأسابيع القليلة المقبلة في هذا الشأن”.

وقد دشنت القوات البحرية الملكية السعودية، في تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، العارضة الرئيسية للسفينة الثانية من سفن “مشروع طويق” الذي يتضمن تشييد 4 سفن قتالية. وتعد العارضة التي جرى إطلاقها بحضور مسؤولين في شركة “لوكهيد مارتن”، العنصر الهيكلي الأكثر طولاً في السفينة ويعتبر وضعها الخطوة الأولى في بناء السفينة ضمن التقاليد الأمريكية.

توطين الصناعة العسكرية

وتدرس السعودية تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (حوالي 32.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الاستثمارات المرتقبة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، وتضم أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال. وتستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال، والوصول بقيمة الصادرات الصناعية على 557 مليار ريال، من خلال تحقيق نمو بنسبة 350% بالفرص الاستثمارية الصناعية ومضاعفة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 3 مرات إلى 36 ألف مصنع.

وبشأن استثمارات الشركة في المملكة العربية السعودية، أوضح بيسيلي إلى أن هناك “متطلبات توطين بمليارات الدولارات على شكل عقود تدعم هذا التوجّه.. لدينا الكثير من الاستثمارات ولكننا بحاجة إلى المزيد”.

وأشار إلى أن هناك قطعاً خاصة بنظام “ثاد” تُصنَّع في السعودية، “نريد توطين العمليات في المملكة، فبدلاً من إنتاج قطعة لنظام يتمّ شراؤه، نحاول بناء القدرات (لتصنيع هذه القطع محلياً)”.

وتابع: “استثمرنا مع المملكة العربية السعودية في سلسلة من الإمكانات لبناء قطاع صناعي يخدم أغراض صناعة السيارات والفضاء والدفاع وغيرها من المجالات وليس فقط ضمن البرامج التي نبيعها”.

وفي آذار / مارس من العام الماضي، قال مسؤول في “ريثيون” الأمريكية للصناعات الدفاعية أن شركته تدرس تصنيع جزء من مكوّنات صواريخ “باتريوت” في السعودية. كما أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقتها، عن مشروعين لتوطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض “ثاد” بالإضافة لتصنيع حاويات الصواريخ محلياً، بالتعاون مع “لوكهيد مارتن”.