السعودية تصرف 168,5 مليون ريال لمزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (168,544,062) ريالًا، وذلك لكمية (96,962) طنًا، لعدد (347) مزارعًا، تتضمن (40) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (367.969.627) ريالًا، وذلك لكمية (212.400) طن، لعدد (756) مزارعًا.

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي

ايداع مبلغ ( 168 ) مليون ريال تمثل الدفعة الثالثة لمستحقات مزارعي القمح المحلي، وذلك لكمية (96,962) طن .

فيما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه كمية (403,947) طنhttps://t.co/mDtzqjTmmp pic.twitter.com/cDEN3jjSlY — هيئة الأمن الغذائي (GFSA) (@GFSA_KSA) June 4, 2023



يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (403,947) طنًا، لعدد (1537) مزارعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.