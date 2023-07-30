السعودية تصرف 111,8 مليون ريال لمزارعي القمح

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي

ايداع مبلغ ( 111 ) مليون ريال تمثل الدفعة العاشرة لمستحقات عدد (163) من مزارعي القمح المحلي، وذلك لكمية (61,916) طن .

فيما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه كمية (857,766) طنhttps://t.co/iQxXcIgwqz pic.twitter.com/3mnFP0GC9O — هيئة الأمن الغذائي (GFSA) (@GFSA_KSA) July 30, 2023



وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111,81 مليون ريال في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61916 طناً، لـ 163 مزارعاً، تتضمن 14 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,053 مليار ريال، وذلك لكمية 598851 طناً، لـ 1896 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 857766 طناً، لـ 2798 مزارعاً.