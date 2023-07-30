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Posted inأخبار أريبيان بزنسزراعة

السعودية تصرف 111,8 مليون ريال لمزارعي القمح

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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.


وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع مبلغ 111,81 مليون ريال في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، وذلك لكمية 61916 طناً، لـ 163 مزارعاً، تتضمن 14 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1,053 مليار ريال، وذلك لكمية 598851 طناً، لـ 1896 مزارعاً.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 857766 طناً، لـ 2798 مزارعاً.

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