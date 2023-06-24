السعودية تصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، حديثاً، مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023) وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالًا، وذلك لكمية (70,765) طنًا، لعدد 208 مزارعين، تتضمن (24) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالاً، وذلك لكمية (387.276) طنًا، لعدد 1263 مزارعاً.

وكانت الهيئة العامة للأمن الغذائي بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (619,693) طناً، لعدد 2159 مزارعاً.