السعودية تصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023) وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84,679,220) ريالاً، لصافي كمية (48,344) طناً، وذلك لعدد (179) مزارعاً، تتضمن عدد 46 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

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ايداع مبلغ ( 84 ) مليون ريال تمثل الدفعة الثانية لمستحقات مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بإقفال حساباتهم عبر منصة"محصولي"وذلك لكمية (48,344) طن.

فيما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه كمية (253،366) طن… pic.twitter.com/twnDGLrfAA — هيئة الأمن الغذائي (GFSA) (@GFSA_KSA) May 22, 2023

وبدأت الهيئة في استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (115,438) طنًا لعدد (409) مزارعين، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (199.425.565) ريالًا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) تاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.