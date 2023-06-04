السعودية تصرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023) وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (168,544,062) ريالاً، وذلك لكمية (96,962) طناً، لعدد 347 مزارعاً، تتضمن 40 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (367.969.627) ريالاً، وذلك لكمية (212.400) طن، لعدد 756 مزارعاً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأمن الغذائي: صرف (168) مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي.https://t.co/gN6lmQuMYN#واس_اقتصادي pic.twitter.com/VzXHbEazuW — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 4, 2023

وبدأت الهيئة في استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (403,947) طناً، لعدد 1537 مزارعاً.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.