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Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

السعودية تصدر 26 مليون هوية رقمية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية

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أعلنت وزارة الداخلية عن تجاوز الهويات الرقمية في منصتها الإلكترونية “أبشر” أكثر من (26) مليون هوية رقمية، قدّمت للمستفيدين منها ما يزيد على (350) خدمة في العديد من القطاعات والمجالات، وأتاحت لهم بالتكامل مع الجهات الحكومية الدخول من خلالها إلى المنصات الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، وذلك يأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة للمساهمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، عبر توفير حلول تقنية توفر الجهد والوقت على المستفيدين وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

وتسهم منصة “أبشر” بفاعلية في تطوير وتنمية الحكومة الإلكترونية وتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تحسين إجراءات الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا لرفع نسبة رضا المستفيدين منها.

وكانت “أبشر” حقّقت أرقاماً قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022 بإتمامها تنفيذ أكثر من (11,600,000) عملية إلكترونية؛ بمعدل تجاوز (64) ألف عملية يومية، وفّرت لـ (64) ألف مستفيد يوميًا خدمة إلكترونية متكاملة؛ لم يحتج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

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