السعودية تصدر لأمريكا 124,8 مليون برميل بقيمة 12,3 مليار دولار في 9 أشهر

استوردت الولايات المتحدة 124,89 مليون برميل من النفط السعودي بلغت قيمتها وفق البيانات الجمركية الأمريكية 12,3 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر 2022، واستوردت الولايات المتحدة 12,2 مليون برميل من النفط السعودي بلغت قيمتها 1,19 مليار دولار في شهر سبتمبر، وفق تحليل “أريبيان بزنس” للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وارتفع حجم التبادل التجاري السلعي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بنسبة 53% إلى 26 مليار دولار منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر، مقارنة مع 17 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021،

التجارة السلعية

بلغت صادرات السلع الأمريكية للسعودية 998,8 مليون دولار في شهر سبتمبر مقابل واردات سلعية من السعودية بقيمة 1,832 مليار دولار ليبلغ الفائض في تجارة السلع خلال شهر سبتمبر 833,3 مليون دولار لمصلحة السعودية.

بلغت صادرات السلع الأمريكية للسعودية 7,99 مليار دولار خلال 9 أشهر مقابل واردات سلعية من السعودية بقيمة 18,09 مليار دولار ليبلغ الفائض في تجارة السلع 10,1 مليار دولار لمصلحة السعودية خلال 9 أشهر.

الخدمات

بلغت الصادرات الأمريكية من الخدمات إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 5,288 مليار دولار في حين بلغت الواردات الأمريكية من الخدمات من السعودية 7,271 مليار دولار.

· وصل حجم فائض السعودية مع الولايات المتحدة في تجارة الخدمات إلى 1,984 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

السيارات

استوردت السعودية سيارات من الولايات المتحدة بقيمة 1,355 مليار دولار خلال 9 أشهر، توزعت بين :

سيارات سياحية بقيمة 1,154 مليار دولار.

شاحنات وباصات بقيمة 76 مليون دولار.

قطع غيار بقيمة 125 مليون دولار.

واستوردت السعودية سيارات بقيمة 217 مليون دولار في شهر سبتمبر، توزعت بين:

سيارات سياحية بقيمة 186 مليون دولار.

شاحنات وباصات بقيمة 19 مليون دولار.

قطع غيار بقيمة 12 مليون دولار.

العجز التجاري مع العالم

ارتفع العجز التجاري العالمي للسلع والخدمات للولايات المتحدة بنسبة 20,2% إلى 125,6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

زادت الصادرات 20,2% إلى 378,1 مليار دولار.

زادت الواردات 20,2% إلى 503,6 مليار دولار.