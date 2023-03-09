السعودية تصدر تحذيرات أمنية سيبرانية بشأن سامسونج وكروم

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية عدداً من التحذيرات الأمنية المتعلقة بثغرات أمنية تمكن المهاجمين أو القراصنة من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بعد.

ودعا المركز إلى المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Foxit، لأن الثغرات الأمنية تمكن المهاجمين من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بعد

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Foxit توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط:

https://www.foxit.com/support/security-bulletins.html

🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Chrome.



🔗https://t.co/JUkwRhJhUc pic.twitter.com/Efc78HOP4o — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) March 8, 2023

كما أصدر المركز تحذيراً أمنياً عالي الخطورة حيال ثغرات في متصفح كروم يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ ما يلي:

ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة

حقن تعليمات برمجية

تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)

تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وقد أصدرت جوجل عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح كروم لنظام أندرويد، ومتصفح كروم لأنظمة ويندوز، ماك ولينوكس.

🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.



🔗https://t.co/y90wGgY6BG pic.twitter.com/0safZTBTna — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) March 7, 2023

كما أصدر المركز تحذيراً أمنياً عالي الخطورة حيال ثغرات أمنية في منتجات سامسونج تتيح للمهاجمين:

تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد

رفع وترقية صلاحيات المستخدم

هجمة حجب الخدمة (DoS)

الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة.

وأوصى المركز بتحديث أجهزة “أندرويد”، حيث أصدرت “أندرويد” توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه:

https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01