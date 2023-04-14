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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

السعودية تشهد ضخ سيولة ضخمة بـ 102 مليار ريال منذ بداية 2023

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 4% بواقع 102 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى 2,597 تريليون ريال في 6 نيسان / أبريل الجاري.

وسجلت السيولة النقدية أكبر ارتفاع هذه السنة وبنسبة 4,72% بواقع 118 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى 2,613 تريليون ريال في 30 آذار / مارس الماضي.

وخلال أسبوع، تراجعت السيولة بنسبة 0,6% بواقع 16 مليار ريال من 2,613 تريليون ريال في 30 مارس  إلى 2,597 تريليون ريال في 6 أبريل.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

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