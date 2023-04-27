السعودية تشهد تحولاً مع زيادة الطلب على الشقق أكثر من الفلل

ذكر تقرير صادر عن “جيه ال ال” أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً هيكلياً في سوق الوحدات السكنية مع زيادة الطلب على الشقق أكثر من الفلل.

وشهدت العاصمة الرياض إنجاز نحو 7800 وحدة سكنية خلال الربع الأول من عام 2023، ليرتفع إجمالي المخزون فيها إلى 4.1 مليون وحدة سكنية. كما تم تسليم 4400 وحدة في جدة خلال الفترة نفسها ليرتفع مخزون السوق من الوحدات السكنية في المدينة إلى 864000 وحدة، كما

ومن المقرر تسليم 45000 وحدة في المدينتين خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. كما شهد السوق إطلاق العديد من المشاريع المدعومة من الحكومة في الأشهر الأخيرة لدعم القطاع السكني المتنامي، مثل المرحلة الأولى من مشروع العروس في جدة، ومشروع الفرسان والمرحلة الثانية من مشروع خزام في العاصمة الرياض. ومن بين أكبر المشاريع التي جرى الإعلان عنها مشروع المربع الجديد في العاصمة الرياض، والذي يهدف إلى أن يكون أحد أكبر مناطق وسط المدن في العالم.

وتعكس هذه المشاريع الطلب المتزايد والقوي وثقة الحكومة المستمرة في النمو طويل الأجل لقطاع الوحدات السكنية في المملكة.

وقد اتخذت الحكومة إجراءات عديدة لتسريع وتيرة زيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين وتعزيز قطاع الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى تزايد الطلب، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة والتنامي.

وجرى مؤخراً الإعلان عن طرح 100 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للقطاع السكني في العاصمة والمدن الأخرى للسيطرة على الزيادة في أسعار الأراضي والمساكن. ومن المعلوم أن متوسط أسعار البيع والإيجار في العاصمة الرياض ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 7% و 2% على الترتيب مقارنة بالعام الماضي.

وبالمثل، ارتفع متوسط أسعار البيع في جدة بنسبة 11% على أساس سنوي، بينما ارتفع متوسط أسعار الإيجار بنسبة 9%. وبشكل عام، تم تسجيل تحول هيكلي في السوق، لزيادة الطلب على الشقق عن الطلب على الفلل. وبالمقارنة بالعام الماضي، زادت أسعار البيع بنسبة 6% في الرياض و17% في جدة خلال الربع الأول من عام 2023. وخلال الفترة نفسها، زادت أسعار إيجار الشقق بنسبة 4% في الرياض و13% في جدة.