السعودية تشهد أكبر مزاد ائتمان كربوني في العالم بـ 1,4 مليون طن

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال دورته السادسة بالعاصمة الرياض نجاح تداول 1,4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أقيم في اليوم الأول من أعمال المؤتمر.

وشهد المزاد مشاركة 15 كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً في المنطقة، وقام نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد بتقديم شهادات للمشاركين في المزاد.

وقامت كل من أرامكو السعودية وشركة العليان المالية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد.

وشملت قائمة المشاركين الآخرين البنك الأهلي السعودي، والخطوط السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإينووا التابعة لنيوم، وبنك الخليج الدولي، وشركة إسمنت ينبع، وشركة أكوا باور، وشركة رياضة المحركات السعودية، وشركة مجموعة الزامل القابضة، إضافة إلى شركة عبداللطيف جميل، والشركة السعودية للجولف.

وتتوافق شهادات الائتمان الكربوني المقدمة خلال المزاد مع معايير “كورسيا” المسجلة في برنامج “فيرا” التي تسهم في تمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.

ولمبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني دور هام في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري في المملكة بحلول عام 2060.

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساس في دعم جهود المملكة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

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