شددت الهيئة العامة للنقل السعودية على ضرورة إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال بوابة “نقل الإلكترونية” naql.sa/main.

وقالت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن “وثيقة النقل” تحتوي على بيانات تفصيلية، مثل: بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً.

وأوضحت أن “وثيقة نقل” تسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تتيح الاطلاعَ على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيِّين من مزوِّدي الخدمات والمستفيدين.

وأضافت الهيئة أن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل”، يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة، وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم التسجيل عبر خدمة “توثيق الحمولة” في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل؛ وتحقيقًا لذلك وفَّرت الهيئة العديدَ من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل، التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادةَ من أكثر من 250 خدمة إلكترونية.

وتحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير نشاط نقل البضائع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وللاستفسارات أو الملحوظات يمكن التواصل مع الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني tga.gov.sa، أو الرقم الموحد: 19929 لجميع المستفيدين.

وكانت الهيئة العامة للنقل بدأت، يوم 1 أبريل/نيسان الماضي، في تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية المتجهة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وذكرت الهيئة، في مارس/آذار الماضي، أن ذلك يأتي في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقاً للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.