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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

السعودية تشدد على ضرورة توثيق عقود الموظفين إلكترونياً

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منصة قوى تسعى لأتمتة جميع خدمات قطاع العمل
منصة قوى تسعى لأتمتة جميع خدمات قطاع العمل

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جميع المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر منصة قوى، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.


وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى تحديدها لنسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023 كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.

وتحقيقاً للتحول الرقمي أحد ركائز رؤية المملكة 2030؛ بلغ عدد العمليات المنجزة عبر منصة #قوى أكثر من مليون عملية يومياً،  وتم توثيق 3,8 مليون عقد وظيفي عبر قوى لتجربة عميل ميسرة، حيث تعمل قوى على أتمتة جميع خدمات قطاع العمل.

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