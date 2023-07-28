السعودية تشدد على حماية العمال من درجات الحرارة المرتفعة

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، محمد الرزقي، على ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العمال، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الرزقي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه “مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حسب توقع مركز الأرصاد، نؤكد ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية”.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال؛ ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حسب توقع @NCMKSA



نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية.



وللتبليغ عن أي مخالفات لقرار #حظر_العمل_تحت_أشعة_الشمس من خلال التطبيق أو ☎️|| 19911 — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) July 28, 2023

وأضاف أنه للتبليغ عن أي مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، من خلال تطبيق الوزارة المتاح على الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد للوزارة (19911).

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتباراً من يوم الخميس 15 حزيران / يونيو 2023 وحتى يوم الجمعة 15 أيلول / سبتمبر 2023، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 مساءً.

ودعت وزارة الموارد البشرية إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.