السعودية تشتري 3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية

وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة المملوكة للدولة، حديثاً، اتفاقيات شراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4550 ميجاوات مع تحالف شركة أكوا باور وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل).

وتشمل هذه المشروعات الجديدة (مشروع الرس2) بسعة تبلغ ألفي ميجاوات وسعر شراء الكهرباء للمشروع 6.36 هللات لكل كيلو وات ساعة، و(مشروع سعد2) بسعة 1125 ميجاوات وسعر شراء الكهرباء 6.72 هللات لكل كيلو وات ساعة، و(مشروع الكهفة) بسعة 1425 ميجاوات وسعر شراء الكهرباء 6.63 هللات لكل كيلو وات ساعة، حيث من المتوقع أن تسهم المشروعات الثلاثة في تزويد نحو 750 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنوياً.

الشركة السعودية لشراء الطاقة #المشتري_الرئيس توقع اتفاقية شراء الطاقة لـثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية بسعة 4550 ميجاوات.#وزارة_الطاقة pic.twitter.com/KLZFg5o83k — الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" (@SPPC_KSA) May 21, 2023

وتبلغ قيمة الاستثمار بحسب الاعلان الرسمي لشركة أكوا باور مجموع 12.187 مليار ريال (3.25 مليار دولار) وتمتد العقود الموقعة لـ 35 عاماً لكل اتفاقية. وستكون شركة (بديل)؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 49.9 بالمئة.

وتأتي هذه المشروعات امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها التي تتمتع بها أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 بالمئة بحلول العام 2030.