سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأعمالبرمجيات

السعودية: تسهيلات لتعظيم الاستفادة من الأصول الرقمية للشركات لضمها لرأسمالها

سامر باطر by سامر باطر

واس- أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدليل التوعوي لآفاق رسملة البرمجيات وتطويرها (ملف بي دي اف-21 صفحة)، الذي يتضمن أبرز أساليب المعالجة المحاسبية لمصاريف البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية، وذلك تفعيلا لدورها في تنظيم قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتطوير سوق وصناعة البرمجيات في المملكة.

ويهدف الدليل إلى إكساب الشركات التقنية العاملة في المملكة المعرفة في آلية احتساب وإثبات أي أصل غير ملموس ورسملته أثناء البحث والتطوير والابتكار البرمجي، وتمكينها من احتساب المنتجات البرمجية كأصل ضمن أصول الشركة، إضافة إلى تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية والمنافع الاقتصادية لرسملة الأصول غير الملموسة كالبرمجيات والتطبيقات الحاسوبية. ويأتي ذلك دعما لشركات التقنية لتكون لديها الميزة التنافسية التي تساعدها على النمو والتوسع والريادة التقنية، بجانب تعزيز قدرتها على أخذ القروض الميسرة والحوافز التمويلية، وتعزيز فرص إدراجها في سوق المالية السعودية، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة، وبما يتسق مع المعايير الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن “هيئة الاتصالات ” تجعل ضمن أولوياتها الإستراتيجية دعم قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، من خلال إصدار التنظيمات الممكنة لها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات محلياً ودولياً، والإسهام في تعزيز إمكانية تصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...