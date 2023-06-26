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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تسمح لوكلاء السيارات بتركيب أجهزة الراديو محلياً

سمحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوكلاء السيارات باستيراد المركبات دون تركيب الراديو

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وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على استيراد المركبات دون تركيب الراديو لموديلات 2024

وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حديثاً، على طلب وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية باستيراد المركبات بدون تركيب الراديو لموديلات العام 2024 فقط وفق الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، بحسب صحيفة “المدينة” المحلية، أن الموافقة على استيراد السيارات دون تركيب الراديو، تأتي استجابة للاستفسارات الواردة إليها من قبل بعض وكلاء السيارات في السعودية بشأن إمكانية استيراد المركبات بدون تركيب الراديو على أن يتم تركيبها في مستودعات داخل المملكة.

وقال عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان إن موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقتصر على الوكلاء الراغبين في تركيب جهاز الراديو محلياً.

وكشف “العدوان” عن إضافة مواصفة جديدة للراديو ( DAB+)، فيما توجد بعض المصانع لا تمتلك القدرة على تطبيق المواصفة الجديدة في موديلات 2024.

وأضاف أن المصانع القادرة على الالتزام بالمواصفات الجديدة في بلد التصنيع مقبولة لدى “الهيئة”.

وأوضح أن الهيئة ألزمت جميع وكلاء السيارات بالمواصفات الجديدة للراديو ابتداءً من موديلات 2024.

وأضاف أن الهيئة سمحت للوكلاء بتجهيز المركبات بأجهزة الراديو محلياً، نظراً لعدم قدرة بعض المصانع على الالتزام بالمواصفات الجديدة في الوقت المحدد.

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