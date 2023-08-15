أكد تقرير اليوم الثلاثاء أن وزارة التعليم السعودية تعتزم إطلاق خطة تنفيذ مبادرة التعليم المشترك والتي تستهدف تدريس طلاب الصف الرابع من قبل المعلمات في المدارس الحكومية وذلك خلال العام الدراسي الجديد 1445هـ (2023 – 2024).

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن وزارة التعليم حددت ثلاث مدارس من مدارس الطفولة المبكرة في إدارة التعليم بمنطقة القصيم (بريدة) وإدارتي التعليم في محافظتي عنيزة والبكيرية لتنفيذ هذه المبادرة خلال العام الدراسي الحالي والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل بعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وكان وزير التعليم السعودي يوسف البنيان أصدر في مايو/أيار الماضي قراراً يسمح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات في رياض الأطفال، وفي المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف السادس في المدارس العالمية والأهلية فقط.

يذكر أن السماح للمعلمات كان بتدريس الطلاب والطالبات في الصفوف الابتدائية الدنيا وحتى الصف الثالث فقط، في حين يأتي هذا القرار بالسماح للمعلمات بتدريس المرحلة الابتدائية بالكامل.