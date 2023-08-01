السعودية تسمح للأفراد بنقل خدمات العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة نقل «خدمات العمالة المنزلية» بين الأفراد عبر منصة “مساند” بدءاً من اليوم 1 آب / أغسطس 2023؛ حيث يأتي ذلك ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة. على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.

وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد من نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة، بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام، ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية صاحب العمل الحالي و العامل المنزلي و صاحب العمل الجديد على عملية النقل، مؤكدةً أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة ووفق سقوف الأسعار المحددة من الوزارة.

بخطوات بسيطة وميسرة؛ بدء نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة #مساند @Musaned_DL



بهدف حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية. pic.twitter.com/X7o6raja5q — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 1, 2023

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الإجراء سيسهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي عند النقل، من خلال إصدار عقد عمل مُحدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين وسيتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.

وقد أنشأت وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصةَ “مساند” كإحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.