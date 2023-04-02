السعودية تسمح بتسجيل حجاج سبق لهم الحج قبل خمس سنوات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نُسُكNUSUK“، موضحة أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية إضافة مرافق حتى 13 مرافقًا في الحجز الواحد تشمل المَحرم، على أن يكونوا جميعًا في باقة واحدة, منوهة بأن إضافة المرافقين والمحرم خطوة اختيارية, وأنه بالإمكان استثناء المحرم من الشرط في حال سبق له الحج قبل أقل من خمس سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.

وحول باقات الحج، أوضحت الوزارة أن المتقدّمين يُتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقًا.

وأضافت أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكّد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس “كوفيد-19″، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

وبينت أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدّم وبرقم جوّال غير مستخدم في حجز آخر، مشيرة إلى عن عدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.

وأكّدت الوزارة سهولة إجراء الحجز، مشيرة إلى أهمية سداد قيمته خلال 72 ساعة عبر نظام “سداد” الإلكتروني؛ لأجل تفادي الإلغاء التلقائي.

وفي حال الرغبة في الإلغاء أو عدم التمكّن من الحضور، أعلنت الوزارة سياسة استرجاع يطّلع عليها المتقدّم ضمن الشروط والأحكام قبل التقديم أو من خلال القسم المخصص في لوحة المستخدم.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا