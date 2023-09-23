السعودية.. تسليم 30 ألف مسكن احتفالا باليوم الوطني

بالتزامن مع اليوم الوطني 93، تم تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء السعودية.

وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن تسليم الوحدات في 11 مدينة وهي: الرياض وجدة ومكة المكرمة والأحساء والدمام والقطيف والخبر وخميس مشيط والطائف والمدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنًا عصريًا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

تسليم 30 ألف وحدة سكنية في السعودية

وأكدت “الوطنية” أنها تعمل جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء “واس” تعمل الشركة الوطنية للإسكان على ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

تسليم 30 ألف وحدة سكنية في السعودية