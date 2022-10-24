السعودية تسعى لشراء 40 ايرباص ايه 350 بـ 12 مليار دولار لشركة الطيران الجديدة ريا

قالت مصادر في قطاع الطيران إن السعودية تجري مفاوضات متقدمة لطلب ما يقرب من 40 طائرة إيه 350 من شركة إيرباص الأوروبية في إطار الجهود الاستراتيجية لإطلاق شركة طيران جديدة ومنافسة شركات الطيران ذات الثقل في الخليج، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي سيشترى الطائرات التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار بالأسعار المعلنة. وقالت إنه إذا تأكد ذلك، فقد يكون الإعلان خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه الرياض هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بوينج ستدخل المنافسة لنيل حصة من قائمة طليبات كبيرة لشركة الطيران الجديدة، والتي ستطلق عليها اسم “ريا” RIA. وحذر مصدر مطلع على المفاوضات من أنها “لم تنته بعد”.

ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة لشراء نحو 75 طائرة. وقال مصدر آخر إن المملكة تميل إلى شراء الطائرة بوينغ 787. وذكرت تقارير أن الشركة قد تحتاج أيضا إلى طائرات ضيقة البدن.

ولم يكن لدى إيرباص ولا بوينج أي تعليق. ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة على الفور على طلب للتعليق.

وذكرت رويترز لأول مرة في آب / أغسطس أن المملكة العربية السعودية تناقش طلبية مهمة للطائرات النفاثة ذات الجسم العريض.

وذكرت “بلومبيرج نيوز” يوم الأحد أن الصفقة قد تشمل ما يصل إلى 80 طائرة.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى شراء حوالي 40 طائرة مع خيار شراء عدد مماثل، وفقاً لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة مفاوضات سرية. وقالوا إن المطلب يشمل الطائرات ذات الممر الواحد ونماذج الجسم العريض الأكبر القادرة على الطيران لمسافات طويلة.

وستشهد الطلبيات منافسة بين طائرات بوينج 737 ماكس وسلسلة طائرات إيرباص A320neo في فئة المسافات القصيرة، في حين أن اختيار مسارات المسافات الطويلة سيكون بين طائرة 787 دريملاينر التابعة للشركة الأمريكية وطائرة 777 إكس الجديدة ، والتي لم تدخل الخدمة بعد، وطائرتي ايرباص A350 و A330neo التي أعيد تصميم محركها من جديد.

ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تقسيم شراء الأسطول بين الشركتين المصنّعتين.

وستتمركز شركة الطيران الجديدة في العاصمة الرياض، بينما سيكون مقر شركة الخطوط الجوية السعودية الحكومية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر بموجب استراتيجية تنافسية مع شركات الطيران الإقليمية.