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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمارصناعة

السعودية تسعى لشراء 10% من فالي البرازيلية بـ 2,5 مليار دولار

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موقع لتعدين النيكل تديره شركة "فالي" في سوروواكو، جنوب سولاويزي، إندونيسيا
موقع لتعدين النيكل تديره شركة "فالي" في سوروواكو، جنوب سولاويزي، إندونيسيا

ذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يبرز كمنافس رئيسي للاستحواذ على حصة 10% قيمتها 2,5 مليار دولار في عمليات “فالي إس إيه” (Vale SA)  في قطاع تعدين النحاس والنيكل.

ويجري صندوق الاستثمارات العامة مناقشات متقدمة مع شركة التعدين البرازيلية حول صفقة لشراء 10% تقريباً في وحدة المعادن الأساسية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات غير معلنة. وقالوا إن الحصة قد تُقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وقال مصدران إن الصندوق السيادي يستعد للتغلب على المنافسين بما في ذلك بيت التجارة الياباني “ميتسوي أند كو” وجهاز قطر للاستثمار. وقال الأشخاص إن الأمر قد يستغرق أسابيع عدة على الأقل للتوصل إلى اتفاق رسمي.

وقد يبرم صندوق الاستثمارات العامة الصفقة من خلال مشروع مشترك أسسه في كانون الثاني / يناير مع شركة “معادن” السعودية. ويُعد المشروع المشترك، الذي تم إنشاؤه للاستحواذ على حصص أقلية في أعمال خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، جزءاً من جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتأمين الوصول إلى المعادن الاستراتيجية. أشارت المصادر إلى أن المفاوضات جارية وقد تنتهي بدون صفقة أو قد يظهر مشترٍ آخر.

ولم يقدم المتحدثون الرسميون باسم صندوق الاستثمارات العامة و”معادن” تعليقاً على الفور أو تعذر الوصول إلى بعضهم. وامتنع ممثلو “ميتسوي” وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق.

واستعانت شركة “فالي” العام الماضي بمستشارين لتقييم الخيارات المتاحة بشأن عمليات الشركة، وسط ارتفاع الطلب على المعادن مثل النحاس والنيكل التي تُعتبر أساسية للدفع العالمي نحو أشكال أنظف من الطاقة. تدير “فالي” مناجم للنيكل والنحاس في دول مثل البرازيل وكندا وإندونيسيا.

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