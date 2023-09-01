فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية تسعى لدعم أوروبي لاستضافة كأس العالم 2034

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية تطمح لتنظيم كأس العالم

كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن السعودية بدأت بالتحرك بشكل جدي للحصول على دعم أوروبي، بهدف استضافة بطولة كأس العالم عام 2034.

وأشارت الصحيفة إلى إن المملكة تخلت فعلياً عن طموحها في استضافة نسخة عام 2030، بالاشتراك مع مصر واليونان، وصبت تركيزها على تنظيم مونديال 2034 بمفردها.

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ولفت التقرير إلى أن مسؤولين حكوميين سعوديين تواصلوا بالفعل مع شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية لتأمين الدعم الأوروبي، قبل التقدم بعرض رسمي لتنظيم البطولة.

وأوضح أن القيادة السعودية مقتنعة بقدرة بلادها على استضافة كأس العالم 2034 صيفاً، رغم الحرارة المرتفعة، وذلك من خلال إقامة المباريات في مناطق جغرافية مُحددة، مع إمكانية تكرار ما حصل في قطر حين استضافت البطولة العام الماضي في فصل الشتاء.

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