السعودية تسعى لجذب استثمارات أمريكية للبتروكيماويات والصناعات التحويلية

تنظم وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مؤتمر الاستثمار الصناعي للبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وذلك يوم 15 آذار/ مارس في مدينة هيوستن في ولاية تكساس.

ويتضمن برنامج المؤتمر عروضاً تقديمية، وحلقات نقاش تسلط الضوء على بعض أهداف الإستراتيجيات الوطنية والطموحات والفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية بحلول 2030، وربط هذي الصناعات بفرص الطاقة النظيفة لتكوين مجمعات صناعية بتروكيماوية وتحولية صفرية؛ لتحقيق رفع القدرات الإنتاجية وضمان تكامل سلال الإمداد للبتروكيماويات والصناعات التحويلية وتطبيقاتها لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وتعد إقامة المؤتمر في هيوستن فرصة مناسبة للتواصل مع كبرى الشركات الأمريكية للتعاون في دراسة الفرص الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الصناعات المتقدمة والمعقدة في المملكة، والاستفادة من التحول الصناعي السعودي للوصول إلى سوق عالمي أوسع، وتقديم الدعم اللازم لهذي الصناعات سواءً من التمويل أو الحوافز أو اللقيم الخام لمستقبل صناعي خال من الكربون في المملكة، مع حلول مبتكرة لمفهوم حضري حديث.

ويشارك في المؤتمر ممثلون من 12 وزارة وجهات الحكومية وشركات الكبرى وهي: وزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والمعادن، ونيوم، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

يذكر أن المملكة تعد من بين المنتجين الرائدين في العالم للمواد الكيميائية الأساسية، وهي صناعة في حالة تقدم حيث تنتقل المملكة بقوة نحو الصناعات البتروكيماوية المتخصصة والتحويلية.

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