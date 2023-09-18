السعودية تسعى لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالتعاون مع تسلا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن أشخاص مطلعين أن السعودية تجري محادثات مع شركة “تسلا” لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، كجزء من خطة طموحة لتأمين المعادن اللازمة لهذه السيارات والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد لا تكتمل.

عرضت السعودية على “تسلا” منحها الحق في شراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها لمركباتها الكهربائية من دول بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الصحيفة، التي نقلت في وقت سابق أن السعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في حزيران / يونيو الماضي بشأن تأمين إمدادات المعادن من الدولة التي توفر حوالي 70% من الكوبالت في العالم.

ويتضمن أحد المقترحات التي تدرسها السعودية توسيع نطاق التمويل لشركة ترافيغورا العملاقة لتجارة السلع الأساسية لمشروع متعثر في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات تيسلا في المملكة، بحسب تقرير “وول ستريت جورنال”.

وتندرج المحادثات ضمن خطط المملكة الحالية لبناء بنية تحتية للسيارات في المملكة، وتعزيز التصنيع المحلي، إذ نشط صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمته 400 مليار دولار في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات.

وكانت باكورة استثمار السعودية في هذا القطاع عام 2018، عندما استثمر في شركة “لوسِد” عام 2018، وقام بشراء المزيد من الأسهم بشكل مطرد حتى امتلك حصة أغلبية عندما تم طرح الشركة الناشئة للاكتتاب العام في عام 2021 من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.

ويتضمن الرهان السعودي على “لوسد” خططاً لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في البلاد. وتعمل المملكة على طرح مئات الآلاف من السيارات سنوياً حيث تتطلع إلى أن تصبح مركزاً لشركات صناعة السيارات. يعد ذلك أولوية بالنسبة للسعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. هدفها المتمثل في صنع حوالي 300 ألف سيارة بحلول نهاية العقد يعتمد على “لوسيد” في نصف هذا الإنتاج.