السعودية تسرع مبادراتها لدخول عالم صناعة السيارات الكهربائية

تمتلك المملكة العربية السعودية الموارد ورأس المال والإرادة للتحول إلى انتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها وفي طليعتها انتاج بطاريات الشحن، وهذا هو بالضبط ما ينقص العديد من الشركات والبلدان. وهي تستخدم الآن ميزتها الخاصة بسعر النفط والطلب لإجراء تحول يكافح الآخرون لتحقيقه، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وفي حين يلوح نقص الموارد في الأفق وتحاول الشركات تأمين موارد باهظة الثمن في محاولة لتوسيع نطاق التصنيع، استقطبت المملكة العربية السعودية عمال مناجم الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء العمليات، وسد فجوة مهمة. وتريد الدولة أن تكون 30% من السيارات على طرق عاصمتها كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.

كما أن الموقع الجغرافي للسعودية يعزز توجهها في صناعة السيارات الكهربائية، ما يسمح لها بتزويد أوروبا والحصول على موارد من الصين وأستراليا. وبدأت المملكة في تقييم وإصدار تراخيص التعدين بسرعة للاستفادة من مواردها المعدنية، بقيمة محتملة تقدر بـ 1,3 تريليون دولار.

وقالت شركة الكيميائيات والتكنولوجيا للبطاريات الأسترالية “اي في ميتالز جروب” إنها بدأت تطوير مصانعها لمعالجة أحادي الهيدرات هيدروكسيد الليثيوم – وهو مركب رئيسي للبطاريات – مما يعمق خططها في المملكة. عملت الشركة مع شركائها على مدار العامين الماضيين على دراسات الجدوى، وتخطط المنشأة الآن لإنتاج مواد كيميائية عالية الجودة لمواد الكاثود في حزم الطاقة، وهو مكون مهم يحاول صانعو السيارات الكهربائية الحصول عليه. كما أعلنت شركة أسترالية أخرى، وهي “أفاس جروب”، أنها وقعت اتفاقية في فبراير لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم في السعودية.

إلى جانب هذه الالتزامات، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز صناعة التعدين. كما أنها تعالج ما يقرب من 150 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية. ووقعت الحكومة اتفاقية مع شركة “لوسيد” لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات، وتقوم “لوسيد” بتصنيع سيارات كهربائية ويمتلك صندوق الإستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، حصة فيها. وهي تخصص أكثر من 3 مليارات دولار في التمويل والحوافز لإنشاء مصنع على مدى العقد ونصف المقبل. وتجري مجموعة “فوكسكون تكنولوجي جروب”، وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة “آيفون”، محادثات لإنشاء منشأة بقيمة 9 مليارات دولار يمكن أن تصنع رقائق وأجزاء السيارات الكهربائية.

وقد فات الأوان تقريباً بالنسبة للولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا للحاق بالركب. وتتطلع أماكن أخرى في الشرق الأوسط أيضاً إلى الانتقال بعيداً عن اعتمادها الاقتصادي على النفط نحو تكنولوجيا أكثر اخضراراً.

وقد أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها. وتساعد التنظيمات على تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.