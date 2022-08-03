السعودية تسرع الخطط لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية

تتسارع الخطط الطموحة في المملكة العربية السعودية لإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية من توسيع الرعاية الأولية إلى توفير المزيد من الأسرة وإنشاء المدن الطبية في جميع أنحاء البلاد، على أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في هذا التحول، كما أورد تقرير حديث لمؤسسة “ألفاريز اند مارسال“.

وتتمثل إحدى أولويات الرعاية الصحية الرئيسية في المملكة في تنشيط مشاركة القطاع الخاص من خلال الخصخصة وتشجيع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحويل دور وزارة الصحة من مقدم رعاية صحية إلى منظم، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% حالياً إلى 35% بنهاية هذا العقد.

وتعكس الرغبة المتزايدة في انخراط المزيد من استثمارات وخبرات القطاع الخاص في الرعاية الصحية الهدف الحكومي المتمثل في زيادة قدرات الرعاية الصحية وتقديم نموذج جديد للرعاية استجابةً للتحديات الديموغرافية والاقتصادية الملحة.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان المسنين في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، وهو اتجاه من المرجح أن يزيد من حدوث الأمراض غير المعدية. وسيؤدي التوسع في التغطية التأمينية الإلزامية إلى تكثيف الضغط على تقديم الخدمة في السنوات القادمة.

ولذلك، سعت الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى وضع الإطار المؤسسي والتنظيمي لتمكين الاستثمارات الخاصة في الرعاية الصحية وتسريع الخصخصة.

وأدخلت المملكة إصلاحات تشريعية مثل الإصلاح في عام 2017 الذي سمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% لمؤسسات الرعاية الصحية. وفي عام 2021، دخل حيز التنفيذ قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص الذي طال انتظاره والذي يحدد التغييرات في البيئة التنظيمية التي يتم فيها تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة.

ويتمثل أحد الأساليب المقترحة لزيادة تنشيط استثمار القطاع الخاص في الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في طرح منصة الاستثمار في الرعاية الصحية. وتم تصميم المنصة، التي سيتم الاستفادة منها من قبل السلطة الحكومية، لتعمل كمركز للمستثمرين الإقليميين والأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في القطاع، والمساعدة في تقييم الفرصة وتوجيههم خلال عملية الاستثمار، من البداية إلى النهاية.