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Posted inأخبار أريبيان بزنسالسلع

السعودية تسحب منتجات قد تسبب اختناق الأطفال

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استدعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية 146 منتجاً من لعبة الأنشطة وسجاد الألعاب (silver lining cloud activity gyms)، وذلك لاحتمالية انفصال أجزاء من اللعبة، وقد يؤدي ذلك إلى خطر اختناق الطفل.
ودعت “التجارة” مستخدمي اللعبة إلى إزالة لعبة السحابة فوراً من المنتج والتواصل مع الشركات المسوقة للعبة للحصول على سحابة بديلة بالإضافة إلى لعبة مجانًا.
كما دعت المستخدمين إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة  (Recalls.sa).

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